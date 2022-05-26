Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська гімнастка, що має звання Майстер спорту. Дівчина вирішила спробувати свої сили на проекті "Холостяк" з Максом Михайлюком, але після перемоги на шоу у пари не склалися стосунки. Але це принесло Даші популярність в Instagram, де за нею тепер стежать сотні тисяч українців. І красуня намагається не засмучувати фанів, ділячись постійно контентом. А цього разу Ульянова вирішила показати, як тренується в спортзалі.

"У зал ходжу як до себе додому", - написала Ульянова у себе на сторінці.

На кадрах можна побачити тіло Даші без голови. Зірка з вантажем на нозі робила спеціальну вправу, піднімаючи ногу.

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