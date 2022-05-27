Співачка Настя Каменських наочно показала, як ставиться до своєї заборони відвідувати росію протягом 50 років.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських - відома українська співачка. Зірка, як і інші артисти, підтримують Україну в боротьбі з Росією. Як виявилося, тепер Насті заборонено відвідувати Росію протягом 50 років. Каменських наочно показала, як відреагувала на цю подію.

На кадрах Настя показала кадри"очікування і реальність". Спочатку Каменських плакала, а після цього вже показала, як насправді.

"Боже, мені так приємно", - сказала співачка.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Туди ніхто не збирається. Слава Україні", " ти найкраща. Пам'ятай, будь ласка", " а сенс цього обмеження на 50 років? І так ні у кого немає бажання туди їхати, навіть через 100 років туди навряд чи хтось приїде", "подивимося, коли гроші ваші закінчаться, як будите плакати....", "Ну так, що ж тоді вони з Росії не вилазили раніше?) ", "Настя приїжджай в Казахстан. Ми тебе любимо".

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