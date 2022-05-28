Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк", а також перша переможниця, яка вийшла заміж за головного героя проекту і залишилася з ним. Пара виховує маленького сина Лева.

Не забуває Даша приділити час і собі коханій, адже дуже хоче прийти у форму, яка у неї була до пологів – раніше дівчина важила 53 кг. За вагітність вона набрала 30 кг і скинула більшу частину з них, проте до ідеальної фігури, як зазначає сама Квіткова, ще далеко.

Вона часто проводить час у ванній кімнаті, записуючи відео для шанувальників, поки її чоловік і дитина не бачать і не відволікають її від своєї рутини. Навіть показала, що допомагає їй тримати обличчя в тонусі, а також як вона освіжає відтінок і якою косметикою користується:

"Мирної і тихої ночі вам! Будь ласка, не нехтуйте тривогами навіть вночі" - нагадала Даша також про частину життя кожного українця, до якої не можна звикнути.

До слова, популярні українські блогери Микита Добринін і Даша Квіткова, які одружилися після участі в реаліті-шоу "Холостяк", часто радують публіку яскравими публікаціями на своїх сторінках в Instagram. Так, цього разу пара опублікувала у своїх мікроблогах інформацію про те, що вони змогли зібрати мільйон гривень для ЗСУ.

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