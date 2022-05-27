Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська - відома українська співачка і кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Також артистка вела шоу разом з Віталієм Козловським на одному з музичних каналів. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила поговорити про ідеальних чоловіків.

"Прийшла думка. Хочу з вами поділитися. До повномасштабної війни більшість дівчат молодих / юних (я вже давно не молода і не юна) був такий ідеальний портрет чоловіка. Це той, якого ти нагуглила в Форбс, а потім знайшла в інста. І він тебе вкрав у всього світу і як співає Монатік: "кружляє". Да? А з приходом війни мені здається, що цінності помінялися", - зазначила Цибульська.

"Шкода, що такою ціною до нас доходить. Ті, що людське і дійсно цінне прийшло в голову разом з бідою. Але я дуже задоволена, що жіноче щастя у молоді тепер не міряється айфонами", - написала Ольга.

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