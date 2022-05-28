Як пише Politeka.net, Артем Фесько - відомий український співак, якому 14 років. Юнак прийшов зі своїм талантом на проект "Україна має талант", де відразу пройшов у фінал, вразивши телеведучого Сергія Притулу, а там здобув перемогу. Тепер за Артемом стежать тисячі фанатів, яких Фесько радує новим контентом в Instagram.

А цього разу Артем вирішив розповісти, де пропадав.

"У нас вже тиждень така жахлива погода тому я навіть не можу вийти куди-небудь прогулятися тому так мало постів і сторіс, але думаю це ненадовго і скоро буду викладати побільше розмовних сторос і вести блог про своє життя як ви мені і порекомендували.Всім гарного настою", - написав юнак.

Також Фесько додав пару фото, показуючи себе. Відомо, що він зараз ховається від жахів війни у Варшаві.

Нагадаємо, переможець "Україна має талант" Фесько показав, як йому живеться в Польщі

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Україна має талант" Артем Фесько зізнався, де зараз перебуває

Також Politeka писала, що переможець "Україна має талант" викликав захват виглядом у повсякденному образі