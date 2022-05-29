Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український артист і ведучий шоу "Маска". Зірка після 24 лютого відправився захищати Україну, вступивши в тероборону, а дружина зайнялася благодійністю. Зараз подружжя знову разом, адже дружина повернулася назад до Києва з Ужгорода. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Володимир вирішив розповісти, що він вивчив через війну ми всі нарешті ідеально вивчили географію України. Бо якби раніше сказали: "Вова, а де Попаснянський район". Я такий:"Ну, напевно, Чернівецька область". А зараз я знаю, що Лиман є в Харківській, Луганській і Донецькій областях. І це різні Лимани", - сказав Остапчук.

"Через війну ми нарешті вивчили географію України. Вчителька географії може мною пишатися", - написав Володимир.

Нагадаємо, ведучий "Маски" Остапчук топлес розповів, чому дружина не спала вночі

А ще Politeka повідомляла, що ведучий" Маски " Остапчук зізнався, коли переможе Україна

Також Politeka писала, що неприємність наздогнала Остапчука з дружиною під час прогулянки Києвом



