Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український артист і ведучий шоу "Маска". Зірка після 24 лютого відправився захищати Україну, вступивши в тероборону, а дружина зайнялася благодійністю. Зараз подружжя знову разом, адже дружина повернулася назад до Києва з Ужгорода. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Володимир вирішив розповісти, що він вивчив через війну ми всі нарешті ідеально вивчили географію України. Бо якби раніше сказали: "Вова, а де Попаснянський район". Я такий:"Ну, напевно, Чернівецька область". А зараз я знаю, що Лиман є в Харківській, Луганській і Донецькій областях. І це різні Лимани", - сказав Остапчук.
"Через війну ми нарешті вивчили географію України. Вчителька географії може мною пишатися", - написав Володимир.
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