Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак, який переміг на проекті "Голос країни". Виконавець би в команді Наді Дорофєєвої, яка йому допомогла здобути перемогу. Не забуває Сергій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Вертітися

Дівчинка, яка народилася в Бородянці...

зараз продимей В і-Ф...

І вона приходить на наші вуличні концерти

А вчора принесла для нас подарунок.

Давно я таких емоцій не отримував

Ми домовилися, що коли я приїду в Бородянку, тоді вона мені віддасть малюнок, на якому зображені ми", - написав Сергій.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Насправді дуже рада, що є такі українці, які не тільки допомагають ЗСУ, але ще і при цьому піднімають дух всім, хто цього потребує, надихають і підтримують. Хотілося б, щоб якомога більше людей брали з вас приклад. З таким народом Україна точно переможе!", "клас! чекаю в Бороденці теж!".

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