Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Владимиров Дантесом, з початком війни виїхала з України за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими кадрами в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала стильні кадри, зроблені в її улюбленому Києві. Свій пост зірка присвятила Дню Києва, який відзначається 29 травня.
У своєму пості Надя зібрала самі незвичайні знімки, які раніше не показувала фанатам. Тут її можна побачити в різних модних образах, і в різних локаціях. Як завжди, красуня виглядає стильною і усміхненою.
У підписі до публікації Дорофєєва написала коротко: "Київ, Я так тебе люблю". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати фото зірки, засинаючи її привітаннями і компліментами.
"Красива", "Вау, які гарні фото!", "Красива українка", "Теж люблю Київ", "Яка ти красива, і Київ який", "Зі святом! З Днем Києва! Все Буде Добре!", "Красуня, фото приголомшливі", "Неймовірно красива", - пишуть в коментарях.
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