Як пише Politeka.net, блогерка Даша Ульянова поскаржилася на те, як важко переносить спеку влітку.
"У мене вже традиція: зустрічаю 30 градусів спеки в Києві. Знаєте, настав той момент, коли на вулиці просто нереально жарко", - розповіла Ульянова в сторіз.
На кадрах блогерка йшла по вулиці і явно знемагала від спеки. Ульянова зізналася, що їй дуже непросто переносити такі температури, тому на звикання до літньої погоди потрібен час.
"Я дуже погано взагалі переношу цю спеку. І мені вже важко. Мені потрібно адаптуватися ці кілька днів. Капець!", - поскаржилася блогерша.
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Нагадаємо, що Ульянова стала широко відома в Україні після своєї участі в шоу «Холостяк», де дівчина боролася за серце Макса Михайлюка. І хоча Даші вдалося обійти всіх своїх конкуренток і перемогти в проекті, вони з Максом швидко розлучилися, практично відразу після фіналу. Зараз дівчина активно веде свій блог і пробує себе в ролі теелведущей.
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