Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, зірка шоу "Холостячка" і переможниця танцювального шоу. Артистка звикла до активного способу життя, тому часто розповідає про акторські будні, переживання і курйози в Instagram.

Цього разу під час поїздки Мішина висловилася про свої переживання, які накочують на неї саме під час польотів.

"Летіли з сином і представляли велику хмару солодкої вати. Натхнення на життя, на спокійне всередині життя. І розуміння, що у тебе немає вибору. У тебе єдиний шлях. Всі варіації - Ігри розуму.

У небі завжди є над чим подумати. Я ненавиджу літати, боюся, тому в небі завжди зустрічаюся сама з собою. Це напевно єдиний страх, який я досі не змогла побороти. Але я відчуваю і щось приємне. Бути " ближче до Бога» завжди дарує натхнення...» - ділиться думками Ксенія.

Також в Instagram Ксенія вирішила розповісти, за що їй виписали штраф.

"Друзі, Привіт. Ми з Платончиком в аеропорту. Мене чекає невелика подорож, потім все розповім. Все побачите. Але я розповім, як почався мій день, виїхали в аеропорт і мене зупинила поліція за те, що я тримаючи в руках телефон дивилася в навігатор, щоб доїхати в аеропорт. Ось, мінус 200 євро", - розповіла Ксенія.

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