Як пише Politeka.net, артист поділився в своєму Instagram радісним постом. У ньому Пономарьов показав свого сина Олександра. Судячи з підпису, вони зустрілися після тривалої розлуки.
"Нарешті зустрілися! Син вимахав! Слава Богу за все", - написав співак.
На фото він з посмішкою стояв поруч з 15-річним сином. Хлопець стояв ближче до камери і, можливо тому, здавався вище батька. Пономарьов явно виглядав щасливим.
Його шанувальники звернули увагу на те, наскільки більш дорослим виглядає син артиста.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Несподівано пішов з життя соліст "Ласкового мая" Шатунов: директор розкрив причину
Українська авіація зіткнулася з проблемами на фронті, вильоти пілотів скоротили: в чому причина
В Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої гроші
Завдано нового удару по Зміїному, ЗСУ вже не зупинити: з'явилися подробиці
"Гарний юнак, подорослішав, змужнів. Щасливої долі йому. Батькові радості за сина", "Ого, як виріс! Пора купувати смокінг на весілля. Такого красеня точно скоро заберуть", "який він гарний і дорослий", "Вау-вау. Нарешті і змужнів синочок ваш, Сашик-менший", "Саша, ви обидва красунчики, але малої ще красивіше вас вийшов (не думала, що скажу таке колись)", - пишуть люди.
Відзначимо, що Олександр – син Пономарьова від його колишньої дружини Вікторії Мартинюк, з якою співак розійшовся в 2012 році. У артиста також є рідна і прийомна дочки від відносин з Оленою Мозговою.
Нагадаємо, багатодітний батько Решетник повеселився на відпочинку і заінтригував українок.
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" похвалилася, як шанувальники оцінили її нову зовнішність.
Також Politeka писала, що Гросу на височенних підборах роздала дітям морозиво, відео.