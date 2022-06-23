Олександр Пономарьов показав, як підріс його син, з яким він давно не бачився.

Як пише Politeka.net, артист поділився в своєму Instagram радісним постом. У ньому Пономарьов показав свого сина Олександра. Судячи з підпису, вони зустрілися після тривалої розлуки.

"Нарешті зустрілися! Син вимахав! Слава Богу за все", - написав співак.

На фото він з посмішкою стояв поруч з 15-річним сином. Хлопець стояв ближче до камери і, можливо тому, здавався вище батька. Пономарьов явно виглядав щасливим.

Його шанувальники звернули увагу на те, наскільки більш дорослим виглядає син артиста.

"Гарний юнак, подорослішав, змужнів. Щасливої долі йому. Батькові радості за сина", "Ого, як виріс! Пора купувати смокінг на весілля. Такого красеня точно скоро заберуть", "який він гарний і дорослий", "Вау-вау. Нарешті і змужнів синочок ваш, Сашик-менший", "Саша, ви обидва красунчики, але малої ще красивіше вас вийшов (не думала, що скажу таке колись)", - пишуть люди.

Відзначимо, що Олександр – син Пономарьова від його колишньої дружини Вікторії Мартинюк, з якою співак розійшовся в 2012 році. У артиста також є рідна і прийомна дочки від відносин з Оленою Мозговою.

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