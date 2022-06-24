Відома фітнес-тренер і зірка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узелкова, почала активніше вести соціальні мережі і розповідає корисну інформацію для бажаючих зайнятися собою. Вона також приділяє увагу питанням харчування, спілкування і схуднення в цілому.

Цього разу Марина не забула нагадати, що слід також приділяти питанню безпеки країни, а тому - хоча б трошки допомогти ЗСУ. Кожна дрібниця важлива і українці влаштували Великий Збір коштів.

"А ви вже перерахували гроші на ЗСУ або пару гривень на байрактори, на які збирає Притула? Зараз є одна тенденція. Випив кави-перечисли на каву для ЗСУ. Витратив кошти-витрати на ЗСУ. Ви дотримуєтеся такої ініціативи?» - запитує Боржемская.

У мережі обговорили:

"Звичайно ж🙏; так! ВСУ зараз найголовніші! ❤ ️ 🇺 🇦 Намагаємося постійно по можливості посилати кошти; тільки так ми переможемо🙌; перераховую. Слава ЗСУ🇺 🇦; обов'язково! ЗСУ-це наша надія і наші герої🇺 🇦❤️; завжди! ВСУ – наше все!!».

Також Боржемська показала, як і з ким найкраще провести час, щоб налаштувати себе на правильний лад.

"Ще один прекрасний день з півоніями, який ще більше підняли настрій. Життя таке прекрасне, незважаючи на ситуацію в країні, за яку так сильно вболіваєш» - пише Боржемська.

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