Популярний український телеведучий і зірка телеканалу "1+1" Тимур Мірошниченко разом з дружиною Інною планую усиновити дитину. Про це повідомили на сторінці програми "ЖВЛ" в Instagram.

За словами пари, вони ще до початку війни почали замислюватися про такий крок, як усиновлення дитини. Однак тепер остаточно зрозуміли, що готові до цього, і збираються зробити це в найближчі рік-два.

"Телеведучий "1+1" Тимур Мірошниченко разом з дружиною Інною вирішив усиновити дитину. Як зізнався знаменитість, ще до війни у них були такі плани. Однак, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну закохані зрозуміли, що готові до цього. До слова, подружжя поки не знають, коли саме зможуть подарувати дитині сім'ю. Вони сподіваються, що це станеться через рік-два. Поки Інна і Тимур не знають, кого саме хочуть: хлопчика чи дівчинку. Втім, кажуть, що всиновлюватимуть дитину за покликом серця", - йдеться у підписі до публікації на сторінці "ЖВЛ".

Відзначимо, що зараз пара виховує двох своїх дітей – дочку Мію і сина Марка. Дружина Тимура Мірошниченка Інна зізналася, що завжди мріяла про велику сім'ю і сподівається, що їм з чоловіком вдасться дати усиновленій дитині щасливе життя.

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