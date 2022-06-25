Як пише Politeka.net, Христина Соловій - Українська популярна співачка. Зірка стала улюбленицею Святослава Вакарчука, адже була в його команді на "Голосі країни". Тепер за дівчиною стежать десятки тисяч фанатів, яких Христина постійно радує новим контентом в Instagram.

А цього разу Соловій показала кадри зі свого виступу. На сцені співачка була в міні-сукні з прозорими частинами, а в руках тримала прапор.

Фанати, включаючи "майстер Шефа" Клопотенко поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Чарівна дівчина! Любов усього життя", " спасибі за виступ в Гамбурзі, це було чарівно!", "Так, у нас одна мета", "спасибі за твою силу", "пишаюся тобою", " маленька, тендітна, але одночасно сильна духом наша Христина. Ми обов'язково переможемо!!!".

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