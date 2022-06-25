Як пише Politeka.net, Софія Ротару - легендарна українська співачка. У зірки є єдиний син Руслан Євдокименко. Після початку війни він примудрився потрапити в скандал, коли намагався незаконно виїхати з України, коли всім чоловікам це робити заборонено. У Руслана є двоє дітей-син Анатолій і Соня. Дочка зараз живе і вчиться в Нью-Йорку, де також робить перші кроки в кар'єрі моделі. На літо Соні запропонували роботу в Лос-Анджелесі і дівчина погодилася.

Тому тепер Євдокименко постійно радує новими кадрами в своєму Instagram з Лос-Анджелеса. А цього разу Соня вирішила показати стильний образ, опублікувавши новий сторіс.

На фото Соня була в сукні-піджаку. Зірка доповнила образ босоніжками, сумочкою і стильними окулярами. Євдокименко зробила селфі перед дзеркалом, вражаючи виглядом.

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