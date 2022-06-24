Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчина перемогла в проекті, після чого пара довгий час зустрічалася. Але війна не тільки створює нові союзи, а й руйнує старі. Анна і Михайло не стали винятком і не змогли разом пройти через це важке випробування. Зате Богдан стала досить успішною блогеркою і тепер за нею стежать сотні тисяч фанів в Instagram. І цього разу Анна показала радісну зустріч, яку чекала.
"Клас, довгоочікувана зустріч. Скільки емоцій", - написала Анна.
На кадрах Богдан підбігла до подруги і заобнімала її.
"Довгоочікувана зустріч з Ганною Богдан", - поділилася також сторіс подружка.
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