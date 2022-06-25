Як пише Politeka.net, співачка поділилася в своєму Instagram підбіркою кадрів після довгоочікуваного ефіру. Як висловилася Могилевська, вона чотири місяці не записувала нічого наживо в студії з колегами.

З перших днів вторгнення Могилевська заявила, що підтримує країну в її боротьбі проти російської агресії, почала висвітлювати ситуацію і розповідати про постраждалих. Зараз Наталя показала, як була рада просто дати інтерв'ю в студії.

"Вечір з Україною, дякую за запрошення! Вперше за чотири місяці наживо в улюбленій студії!"- каже Могилевська.

У мережі підтримують:

"Дуже дуже чекаємо❤️; дуже чекаємо❤️; а ми дуже чекаємо ЗСУ. ХЕРСОН.🇺 🇦 💛 💙 ; Наташа мій квіточку з дитинства, ви молодець; обожнюю Наталю.....люблю її пісні; вже не можу дочекатися!».

Також Наталя показала, яка біда з нею сталася в дорозі.

"Друзі мої, сталося несподіване. Дивіться, оп-оп-оп, Наталочка поклала телефончик на дах багажника, а потім багажник спробували відкрити. А ти будеш розбирати зараз кришку? Отак. І вже 40 хвилин ми думаємо як поїхати на інтерв'ю. А у мене сьогодні, до речі, концерт в метро", - сказала Наташа.

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