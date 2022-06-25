Телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз перебуває на останніх термінах вагітності, вирішила похвалитися розповіддю про подорож, розлютивши українців.

Як пише Politeka.net, Регіна Тодоренко - російська телеведуча з українським корінням, адже родом з Одеси. Зірка одружена з Владом Топаловим і зараз пара чекає другу дитину. Тодоренко вирішила поїхати народжувати на Балі. Тепер знаменитість у своєму тг-каналі постійно розповідає про свої пригоди. А в цей раз вирішила поділиться думками про вірші.

"Коли я подорожую по світу, частенько записую звуки стихії. Сьогодні вода щось шепоче. А ще, якщо поставити такий шум немовляті, він швидше за все швидко засне", - написала Тодоренко.

Українці вирішили повернути Регіну в жорстоку реальність:

"А в Одесі ранок почався з повітряної тривоги...", Вау! Яка чудова ідея! По світу це добре. А з України щось записано? Там зараз стільки звуків! Особливо в останню ніч...", " 40 ракет за ніч в Україну пустила Росія. Цієї ночі не спав ніхто. Але "звуки води" це мило..", "Приїжджай в Україну, тут діти засинають під звуки бомб і сгарядов".

Варто відзначити, незважаючи на своє коріння Тодоренко мовчить про війну в Україні. Зірка вирішила не псувати свою кар'єру в Росії, яка напала на її батьківщину.

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