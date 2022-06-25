Як пише Politeka.net, Регіна Тодоренко - російська телеведуча з українським корінням, адже родом з Одеси. Зірка одружена з Владом Топаловим і зараз пара чекає другу дитину. Тодоренко вирішила поїхати народжувати на Балі. Тепер знаменитість у своєму тг-каналі постійно розповідає про свої пригоди. А в цей раз вирішила поділиться думками про вірші.
"Коли я подорожую по світу, частенько записую звуки стихії. Сьогодні вода щось шепоче. А ще, якщо поставити такий шум немовляті, він швидше за все швидко засне", - написала Тодоренко.
Українці вирішили повернути Регіну в жорстоку реальність:
"А в Одесі ранок почався з повітряної тривоги...", Вау! Яка чудова ідея! По світу це добре. А з України щось записано? Там зараз стільки звуків! Особливо в останню ніч...", " 40 ракет за ніч в Україну пустила Росія. Цієї ночі не спав ніхто. Але "звуки води" це мило..", "Приїжджай в Україну, тут діти засинають під звуки бомб і сгарядов".
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Можливий держпереворот в росії: в ГУР попередили, яка насправді ситуація в рф та що буде з путіним
"З сьогоднішнього дня...": поки Потап за кордоном, його екс-дружина Горова внесла зміни в їхній бізнес
Переможницю "Холостяка" Богдан не впізнали друзі після зміни іміджу: "Аня, це зовсім не ти..."
Штраф до 68 тисяч гривень: нову жорстку заборону хочуть запровадити в Україні, перші подробиці
Варто відзначити, незважаючи на своє коріння Тодоренко мовчить про війну в Україні. Зірка вирішила не псувати свою кар'єру в Росії, яка напала на її батьківщину.
Нагадаємо, зірка" жіночого кварталу " Сопонару жорстко пройшлася по Тодоренко, яка мовчить
А ще Politeka повідомляла, що MamaRika розчарувалася в Тодоренко, до якої намагалися достукатися
Також Politeka писала, що Коля Серьга розповів, як окупанти в Бучі розстріляли екс-бойфренда Тодоренка