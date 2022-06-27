Як пише Politeka.net, Влад Яма - відомий український танцюрист і учасник проекту "Танці з зірками". Після цього знаменитість судив кілька років проект "Україна має талант". А потім Влада покликали судити самі "Танці з зірками". У зірки є красуня-дружина Лілія, а також Син Леон, якого перші роки сім'я ховала. Не забуває Влад і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу зірка поділився кадрами з Лукашенком.

"А тепер-сивий стендап:", - написав Влад, підігріваючи аудиторію.

На наступних кадрах була вже Заява Лукашенка, який знову видав перл.

"Я обіцяю вам, що через 2 роки Мінськ стане столицею Сполучених Штатів Америки", - сказав Лукашенко, який забув, швидше за все, прийняти таблетки.

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