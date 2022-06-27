Як пише Politeka.net, Влад Яма - відомий український танцюрист і учасник проекту "Танці з зірками". Після цього знаменитість судив кілька років проект "Україна має талант". А потім Влада покликали судити самі "Танці з зірками". У зірки є красуня-дружина Лілія, а також Син Леон, якого перші роки сім'я ховала. Не забуває Влад і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
А цього разу зірка поділився кадрами з Лукашенком.
"А тепер-сивий стендап:", - написав Влад, підігріваючи аудиторію.
На наступних кадрах була вже Заява Лукашенка, який знову видав перл.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Віталій Кім вразив українців рідкісним фото зі своєю дружиною: "Якщо ваш чоловік не..."
З'явилися кадри та подробиці ракетного удару по Києву, є постраждалі: "В результаті ворожого обстрілу..."
Дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала обвислий живіт в купальнику перед дзеркалом: "Не Белла Хадід, звичайно..."
Кароль з розрізом від стегна захопила своєю красою: ефектні кадри
"Я обіцяю вам, що через 2 роки Мінськ стане столицею Сполучених Штатів Америки", - сказав Лукашенко, який забув, швидше за все, прийняти таблетки.
Нагадаємо, Яма з "Танців з зірками" показав щасливі моменти з колишнього життя
А ще Politeka писала, що Влад Яма пожартував над "любовним чотирикутником" Дантеса, Дорофєєвої і Кацуріних
Також Politeka повідомляла, що Яма з "Танців з зірками" підкорив задоволеним виглядом поруч з красунею-дружиною