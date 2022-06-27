Росіянам нема чого робити на Херсонщині. І хоч вони розміщують банери про Ушакова і ахінею про заснування Херсона в 1774 чи 1778 році, то все до дупи.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк, який народився на Херсонщині.

Кондратюку «дуже болить», що частина його рідної Херсонщини зараз окупована, але телеведучий впевнений, що окупанти не зможуть втримати ці землі.

«На півночі Херсонщини є села, як пишуть мені люди, де наразі населення вже немає. Селяни покинули села. Як через те, що ці села знищили, так і через небажання жити в окупації.

Рашистів ніхто не чекає», - пояснив телеведучий, додаючи, що він не уявляє, кого росіяни можуть туди завезти, як вони це зробили після 2014-го з Кримом.

За словами Кондратюка, з тих високих посадовців, які зрадили Україну – це Сальдо, який останні роки був депутатом облради, і депутат Ковальов зі "Слуги народу".

«Все, я більше не знаю там високопосадовців, які зрадили б Україну. Є інші зрадники – не зрозуміло хто, типу Стремоусова. Але загалом верхівка там все одно українська», - пояснив Кондратюк, чому Херсонщина окупантам не по зубах.

Нагадаємо, раніше голова правління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області буде складним, але можливим

За словами Буданова, результати зусиль українських військових у цьому напрямі будуть помітні із серпня.

«З серпня слід очікувати на видимі результати військової діяльності від України. Просто почекайте трохи, і подивимося, що це принесе», – сказав Буданов, оцінюючи перспективи контрнаступу ЗСУ на Херсонщину.

Успіхи українських військових у питанні звільнення області від окупації зокрема залежатимуть і від допомоги Україні іноземних партнерів, яка має забезпечити достатнє оснащення ЗСУ.

Нагадаємо, Кондратюк також розповів, чи вдалося його рідним врятуватись.

Раніше Кондратюк показав, що окупанти зробили з його житлом під Києвом.

Також повідомлялось, що в Україні знайшли управу на Кіркорова і Корольову.