Кліпмейкер Алан Бадоєв розповів про шахраїв, які тепер дісталися і до нього.

Як пише Politeka.net, Алан Бадоєв - відомий кліпмейкер, який робив роботи і для українських артистів. Зірка після початку війни почав активно підтримувати Україну, висвітлюючи події у себе в блозі. А цього разу кліпмейкер вирішив розповісти про шахраїв, опублікувавши нове відео в сторіс Instagram.

"Друзі, хочу всім сказати, що хтось від мого імені розсилає прохання про гроші. Не ведіться. Бо це не є правда. У мене є гроші і я знаю як їх заробити. Тому бережіть себе і не ведіться на шахраїв", - сказав Алан.

Варто зазначити, що до цього про шахраїв розповідала Леся Ниикитюк. Від її імені невідомі пропонували українцям отримати грошові виплати за програмою"єПідтримка".

"Обережно!!! Обман!",- писала Нікітюк у своєму телеграмі.

Нагадаємо, Алан Бадоєв показав, яким був до війни, вразивши навіть Дорофєєву

А ще Politeka повідомляла, що Алан Бадоєв вразив виглядом в розстебнутій сорочці, Єфросиніна не змовчала

Також Politeka писала, що трагедія в родині Алана Бадоєва, Потап, Джамала, Сумська та інші зірки підтримали режисер