Як пише Politeka.net, Алан Бадоєв - відомий кліпмейкер, який робив роботи і для українських артистів. Зірка після початку війни почав активно підтримувати Україну, висвітлюючи події у себе в блозі. А цього разу кліпмейкер вирішив розповісти про шахраїв, опублікувавши нове відео в сторіс Instagram.
"Друзі, хочу всім сказати, що хтось від мого імені розсилає прохання про гроші. Не ведіться. Бо це не є правда. У мене є гроші і я знаю як їх заробити. Тому бережіть себе і не ведіться на шахраїв", - сказав Алан.
Варто зазначити, що до цього про шахраїв розповідала Леся Ниикитюк. Від її імені невідомі пропонували українцям отримати грошові виплати за програмою"єПідтримка".
"Обережно!!! Обман!",- писала Нікітюк у своєму телеграмі.
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