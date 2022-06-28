Популярна блогерша і дружини головного героя шоу" Холостяк " Микити Добриніна Даша Квіткова зараз проводить відпочинок разом з маленьким сином. Далеко від чоловіка дівчина часто розповідає про те, як проходять її будні з Левом.

Цього разу вона показала типові будні мами, коли її дитина вередує і відмовляється спати за покладеним графіком.

"Так виглядає дитина, яка не спить вже шосту годину, тому що просто не хоче. А зараз він веселий, а до цього були такі крики на пляжі, що ми просто вирішили піти.

Бо напевно люди втомилися від 2 годинної істерики. Коли дитина хоче і не хоче спати одночасно " - пише Даша під добіркою кадрів.

Також Даша виклала знімки з нової фотосесії з сином на відпочинку за кордоном.

На нових фото щаслива Даша позує на прогулянці вулицями хорватського міста Макарська, де зараз відпочиває. На руках красуня тримає маленького сина Лева, якому скоро виповниться рік.

У підписі до публікації Даша написала:"завжди поруч, завжди разом". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото красуні, засинаючи її з сином компліментами.

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