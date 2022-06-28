Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український артист. Зірка одружений з 2020 року на красуні Христині. Після початку війни Володимир пішов захищати Україну, а Христина зайнялася благодійністю. Не забуває дружина Остапчука і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

На нових кадрах Христина з'явилася в білій сукні і рожевій сорочці. Блогерша знімала себе перед дзеркалом, хвалячись свіжою цибулею.

"Вирішила підняти собі хоч якийсь настрій-надівши світлі речі...",- написала Христина.

На другому сторіс дружина Остапчука вже була не така задоволена.

"Хоча кого я обманюю, але я буду намагатися триматися, тому і вас прошу", - написала Христина.

Як можна помітити, спроби блогерки підняти собі настрій не дуже успішні.

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