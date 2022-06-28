Популярний український телеведучий та інтерв'юер Слава Дьомін, який також відомий як радіоведучий "Люкс ФМ", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен вирішив оригінально привітати українців з державним святом Днем Конституції.

У своєму мікроблозі Слава запостив коротке відео, на якому показав мрію всіх українців. На ньому можна побачити, як красиво палахкотить кремль. І хоча це монтаж, але дивитися на це дуже приємно. Під кінець ролика на тлі палахкотливого кремля з'являється зображення Віктора Павліка у вишиванці і звучить рядок з його пісні: "Іще два тижні, і запалає".

У підписі до публікації Дьомін написав: "З Днем Конституції. Увімкніть звук. Ідея @lesia_nikituk. У головній ролі @viktorpavlik". Користувачі не залишилися байдужі до такого "гарячого" привітання і почали коментувати відео: "Дай Бог", "Моя мрія. Хочу, хочу, хочу", "Візуалізація, прекрасно!", "Як добре"," вже б швидше", "Нехай збудеться", "Нехай це будуть пророчі слова!", "Нехай згорить дотла!", "Ну мені подобається, як воно горить", "Горіть в пеклі, сволота кацапські", "Це все наші мрії", "Було б здорово!", "Це можна слухати вічно", "Сподіваюся це пророча пісня", "Красиво горить".

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