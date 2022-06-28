Популярна українська балерина і багаторічна суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар, яка зараз активно гастролює і живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками незвичайними публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка присвятила свій пост державному святу – Дню Конституції України.
Як видно, Катерина опублікувала патріотичне арт-фото, на якому з'явилася в незвичайному образі. А в підписі до нього розповіла про справжню історію головного українського документа.
За словами Кухар, вже 125 днів героїчний український народ відстоює принципи Конституції незалежної України. Весь цей час з моменту російського вторгнення українці захищають свою історію, суверенну волю, самовизначення та забезпечення прав і свобод людини.
"І як би не намагалися деякі за всі ці роки переписати історію, ні ворогові, ні комусь іншому в світі-не вдасться цього зробити. Тому що кожен з нас несе в собі один з якорів української ідентичності. Бо кожен з нас-козацького роду. Тому що споконвіку ми знали ціну свободи. Вже настали часи, коли світу відкривається правда. І правда ця – за нами. З Днем Конституції України! Слава незламному народу!",- написала Катя.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Скандалом обернулася трансляція з місця ракетного удару в Кременчуці: "Ганьба, а ще більша ганьба, що..."
У білорусі помітили ешелон з танками: "За зовнішнім виглядом техніки можна зробити висновок..."
Спека до +35: синоптик попередила, скільки днів терпіти і з якої дати стане легше дихати
Воєнний стан можуть продовжити після 23 серпня: озвучено плани щодо мобілізації
Нагадаємо, "Будьте ви прокляті": Полякова, не підбираючи слів, звернулася до росіян.
Як повідомляла Politeka, "У вас же теж є сім'ї": Камінська після трагедії в Кременчуці звернулася до росіян.
Також Politeka писала, що "Не тільки путін...": ведуча "1+1" Мазур закликала світ відреагувати на удар по Кременчуку.