Популярна українська балерина і багаторічна суддя шоу "Танців з зірками" Катерина Кухар, яка зараз активно гастролює і живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками незвичайними публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка присвятила свій пост державному святу – Дню Конституції України.

Як видно, Катерина опублікувала патріотичне арт-фото, на якому з'явилася в незвичайному образі. А в підписі до нього розповіла про справжню історію головного українського документа.

За словами Кухар, вже 125 днів героїчний український народ відстоює принципи Конституції незалежної України. Весь цей час з моменту російського вторгнення українці захищають свою історію, суверенну волю, самовизначення та забезпечення прав і свобод людини.

"І як би не намагалися деякі за всі ці роки переписати історію, ні ворогові, ні комусь іншому в світі-не вдасться цього зробити. Тому що кожен з нас несе в собі один з якорів української ідентичності. Бо кожен з нас-козацького роду. Тому що споконвіку ми знали ціну свободи. Вже настали часи, коли світу відкривається правда. І правда ця – за нами. З Днем Конституції України! Слава незламному народу!",- написала Катя.

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