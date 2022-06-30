Як пише Politeka.net, героїня першого сезону шоу "Холостячка «у своїх сторіз висловилася на тему нової реальності, в якій люди не можуть продовжувати залишатися»нейтральними".

"Більше неможливо сидіти на двох стільцях або показувати тільки одну свою красиву частину...людей вивернуло назовні всім, що було у них всередині. У моєму оточенні теж виявилися люди, яких мені здавалося я дуже добре знала, яким довіряла, але на жаль...", - зізналася актриса.

Вона зізналася, що для неї така поведінка близьких людей стала болючим ударом.

"Були ті, хто просто мовчав, для мене це стало ударом під дих...але я не маю права засуджувати тих, кого захлеснув страх...ніхто не знає, як би сам вчинив. Але в моєму оточенні опинилися і ті, хто просто виправдав дії #russiaisaterroriststate. Виправдав вбивство українців. Це було так боляче, несподівано, отревзляюще...таке щеплення від наївності", - відверто розповіла шанувальникам актриса.

Вона не стала уточнювати, про кого зі свого оточення говорить.

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