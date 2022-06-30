Як пише Politeka.net, Джамала та Настя Каменських – відомі українські артистки. Зірки зараз перебувають за межами України та активно виступають на благодійних концертах на підтримку України. Не соромляться співачки приміряти він патріотичні кольору. І "ЖВЛ" на своїй сторінці вирішив порівняти образи артисток, запитавши в українців, чия цибуля краща.

"Що якщо не патріотичний образ найбільше прикрашає наших зірок?", - було підписано публікацію.

Фанати відразу почали обговорювати, хто краще в коментарях:

"Якби вони помінялися вбраннями було б чітко", "Джамала просто топчик", "NK", "Красує наших зірок не патріотичний одяг, А їх патріотичні вчинки в Україні", "Ніякий, натягнути на себе патріотичне вбрання і відсиджуватися за кордоном, такий патріотизм", "Зіркам треба сидіти в Україні... Розумію з дітьми... Бо виїхали і дуже переживають за Україну... щирі українці...".

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