Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса та перша "Холостячка". Зірка вирішила прокоментувати висловлювання Юрія Бардаша - відомого українського продюсера, який працював з Quest Pistols, Quest Pistols Show, Гриби, Нерви, Wellboy, Місяць і т. д. Відповідну публікацію Мішина вирішила розмістити у себе в інстаграм.

"Це жесть...", - підписала кадри Ксенія.

"Україна понад усе? Перевищує життя людські?", - запитав Бардаш і запропонував відповісти "Так" чи назвати це "Фашизмом".

Мішина у такий спосіб репостила текст Богдана Панкрухіна, який прокоментував погляди Юрія.

"Я дуже сподіваюся, що юрі бардаша заборонять в'їзд в Україну, який зараз у своїй інстаграмі займається заміною понять і порівнює Україну та третій рейх. Юрію Бардашу, щось тобі пояснювати не варто, але я напишу. Україна, на відміну від Німеччини, нікуди не вводила військо", – написав Богдан.

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