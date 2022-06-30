Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дітей за кордон та почала активно гастролювати з концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася новою афішею своїх закордонних концертів.

Як виявилося, цього разу Оля виступить у Празі, причому дасть одразу два концерти – 30 червня та 1 липня. На афіші співачка розмістила своє яскраве фото у патріотичній синьо-жовтій сукні, яку їй пошили спеціально для цих виступів. Судячи з афіші та фото Олі, на глядачів чекає яскраве шоу.

У підписі до публікації Полякова розкрила подробиці своїх концертів: "30 червня і 1 липня в місті Прага (Чехія) відбудуться два великі концерти, яких я вас на вас чекатиму! Початок о 20:00 за місцевим часом, концертний зал DIVADLO HYBERNIA. Приходьте і підтримайте нашу патріотичну місію! Посилання на квитки у сторіс та шапку профілю".

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