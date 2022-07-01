Як пише Politeka.net, відома актриса та головна героїня першого сезону шоу «Холостячка» поділилася в Інстаграм кадрами зі знімального майданчика.
Зараз Мішина знімається в новому фільмі, в процесі чого їй довелося зіткнутися з досвідом, який змушує задуматися.
Мішина показала відео, на якому стояла на майданчику у захисних навушниках. Якоїсь миті за кадром пролунав чоловічий крик, а потім пролунала серія пострілів.
Актриса спочатку здивувалася, а потім нервово засміялася. Зважаючи на все, вона не очікувала почути такі звуки.
"Коли знімаємо бойовик", - підписала кадри Мішина.
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Втім, трохи пізніше актриса опублікувала ще одну сторизу, в якій зазначила, що ця ситуація змусила її задуматися.
"Насправді зараз було смішно, але ми з дівчатками подумали, що наші хлопці зараз захищаючи Україну щодня чують такі звуки. Це просто переписувач. Це дуже стрьомно...", - поділилася думками Мішина.
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