Український гуморист і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач після повномасштабного вторгнення рф сам вступив до лав тероборони Києва і активно займався волонтерством, а дружину Вікторію разом з їхньою донькою Лізою відправив до Болгарії.

Але нещодавно Вікторія Ткач з дитиною нарешті змогли повернутися на батьківщину. На своїй сторінці в Instagram дружина артиста розмістила зворушливі кадри з донечкою, а також міркуваннями, як дітям живеться у воєнні часи.

"Наші діти та їх думи.. Їх душі та серця.. Жорстока реальність довкола.. Вона залишає глибокі травми в їх душах навіть тоді, коли вони про це не говорять.. А іноді навіть мовчать голосніше, аніж кричать про свою біль.. Ця реальність помножила їх страхи! Їх очі наповнились мудрістю і розумінням", — міркує дружина зірки.

Але Вікторія Ткач нагадує, що кожна дитина має право на дитинство, і батьки мають його забезпечити

"Робіть все можливе від себе навіть у такі скрутні часи, аби вони не забували, що вони все ж таки ДІТИ !!! Будьте поруч з ними, говоріть, мовчіть, але будьте поруч. Ваша любов — це шалена сила !!! Здатна загоїти рани своїх дітей…💛", — закликала дружина зірки "Квартал 95".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук чесно розповіла про конфлікти з чоловіком.

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