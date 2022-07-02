Як пише Politeka.net, Володимир Дантес – відомий український співак та колишній чоловік співачки Наді Дорофєєвої. Зірка пішла від артиста до ресторатора Михайла Кацуріна, друга родини, який також розлучився зі своєю дружиною. Поки новоспечена пара відпочивала разом у Барселоні, Володимир розважався з екс-дружиною Кацуріна Дашею у Києві. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
А цього разу Володимир показав кадри, як робить собі нове татуювання. На сторіс можна побачити малюнок, який готував наносити майстер.
"Час одягатися", - лаконічно написав Дантес.
До цього ми писали, що Володимир мав проблеми через Інстаграм.
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"Виявляється, моя ранкова сторис про те, що я прокинувся під свист ракет над головою, а потім вибухи - це порушує правила мережі. Хм, ну прикольно", - написав Володимир, розповідаючи про свій поганий ранок.
Нагадаємо, Дантес та Барських на своїх перших кастингах розтопили серця українців.
А ще Politeka повідомляла, що Дантес після розриву з Дорофєєвою заспівав дивовижну пісню про кохання.
Також Politeka писала, що Дорофєєва, яка пішла до Кацуріна, зворушливо звернулася до екс-чоловіка Дантеса