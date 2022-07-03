За пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка і переможниця шоу "Маска". А в минулому році знаменитість вирішила відправитися в проект «Холостячка», де обрала переможцем Андрія Задворного. Але побудувати відносини не вдалося і пара відразу після шоу розлучилася з ініціативи Андрія. Зараз Злата активно допомагає Україні, даючи благодійні концерти. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де вирішила показати, як виглядає її машина, на якій їздить на концерти.
"Вікно єдиної машини, яка пережила обстріл. (де саме - я не можу вам сказати). Ми їздимо на ньому зараз під час концертів. У кожного з нас таке вікно в серці", - написала Злата.
На фото можна побачити розбите скло автомобіля. Зірка не уточнила, чи потрапила вона особисто під обстріл на автомобілі.
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