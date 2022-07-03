Ірина Горова розповіла, в чому знаходить в собі сили і підтримку під час війни.

За словами Politeka.net, колишня дружина Потапа та відомий український продюсер поділилися думками на важливу тему в Instagram. Горова зізналася, що, як і багато українців, почала відчувати багато негативних емоцій під час війни.

"Я, як і всі інші, сумую за кожним втраченим життям і кожною зруйнованою долею. Але я розумію, що ми не зможемо побудувати своє майбутнє на болю і страху. Тому ми повинні зберегти свій моральний стан і знайти приховані можливості і ресурси, які ми навіть не уявляли знайти", - написала Горова.

Вона зізналася, що для неї самої таким ресурсом було спілкування з людьми. За словами продюсера, тепер це допомагає їй відкритися з нового боку.

За словами Горова, саме в стресових ситуаціях людина починає озиратися і шукати нове, тому такий страшний період може несподівано допомогти людині привнести в своє життя те, чого раніше в ній не було.

"І якщо ви не втратите себе в ці темні часи, ви можете стати набагато ширше і глибше, ніж були раніше. Це стане вашою точкою зростання і вашою перевагою в боротьбі з депресією, апатією і темрявою", - резюмувала Горова.

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