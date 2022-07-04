Анна розповіла, чому покинула країну і що хотіла змінити в собі.

Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком, яка прожила з ним після проекту близько року. Пара з'їхалася після шоу та розповідала про свої стосунки досить часто в Інстаграм.



Однак через місяць після вторгнення Росії Заливако та Богдан припинили говорити про стосунки та зникли із соціальних мереж. Тільки через два місяці Ганна розповіла про розлучення з чоловіком.

Вона ненадовго повернулася до країни та встигла навіть змінити свій образ. Однак учора Ганна розповіла, що знову підкидає країну та відповіла на цікаві питання. Вона розповіла, що заради навчання вилетіла з України, а також задумала оновити не лише зачіску:

«З цією думкою я ходила два роки і нарешті наважилася. Але я не можу наважитися на тату. Може хтось знає хорошого майстра? – пише Ганна.

Сама Богдан залишатись у країні після цього надовго не стала і кілька тижнів не коментувала своє рішення про розлучення із Заливаком. Зараз Ганна поступово ділиться крихтами інформації про те, що відбувається в її житті.

У Анни поцікавилися, чи почала вона нові стосунки: «Ні, нового не маю хлопця. Я не стрибаю з стосунків у стосунки. І взагалі мені дуже важко, щоб хтось сподобався. Так було завжди".

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