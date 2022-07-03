Популярний український телеведучий, продюсер та шоумен Юрій Горбунов залишився в Україні та продовжує займатися волонтерством. Артист відразу висловив свою позицію і не приховує свого зневажливого ставлення до злочинців із Росії. Також він не соромиться висміяти публічно поведінку самих росіян.
На цей раз причиною для глузування стала провальна реклама в Росії. Де спочатку старанно вихваляли чергового військового злочинця і бажали йому перемоги, а на наступному рекламному плакаті рекламували «утилізацію». Вийшло досить символічно:
«Дивитись до кінця! Це расєя! Все логічно! – насміхається Горбунов.
У мережі підтримують:
«Всіх тих «Хероїв» в брухт; Слава ЗСУ 💙; Усіх на утилізацію 👏; 👏🔥ми не жорстокі, ми справедливі💪; Утилізація 😂🔥👏; Хіба вони герої????! Вони ж – вбивці, ґвалтівники, злодії…!!!!!; Утилізація 30% населення – подарункова; Стовідсоткова утилізація, слава ЗСУ; Ахахахах)) все логічно 😂».
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Раніше артист опублікував у своєму мікроблозі відео, як депутати Європарламенту приймали резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата до Євросоюзу.
У підписі до відео Горбунов написав: "Депутати Європарламенту, стоячи аплодують, після ухвалення історичної резолюції на підтримку надання статусу кандидата на членство в ЄС Україні та Молдові!".
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