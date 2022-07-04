Популярна українська телеведуча та твориця соціального проекту з пошуку зниклих людей Катя Осадча, яка залишилася в Україні під час війни, поділилася у своєму Instagram промовистим фото. Одним із цих знімків телезірка показала жорстокі українські реалії під час війни.
На фотографії можна побачити зруйнований російською армією будинок – звичайну багатоквартирну багатоповерхівку. У розваленій квартирі можна побачити двох людей, які на цьому тлі здаються нереальними. Але так живуть у багатьох містах України через віроломне російське вторгнення.
У підписі до фото Осадча написала: "Наші жахливі реалії… 130 днів ми прокидаємося та засинаємо з новинами. Ми плачемо над кожною загиблою дитиною, ми просимо закрити небо та закликаємо світову спільноту до більш активної допомоги. Нам кажуть – ми віримо у військову перемогу України проти Росії, ми теж віримо, але віри мало, нам потрібна потужніша підтримка. Сьогодні День військово-морських сил України! Дякую кожному, хто захищає нас".
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