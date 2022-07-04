Популярна українська актриса Ольга Сумська не виступала на сцені чотири місяці, займаючись волонтерством та допомагаючи ЗСУ. А нещодавно вперше за весь час з моменту вторгнення росії зважилася на участь у виставі.

Також через роботу Ольга приїхала до Одеси. Артистка весь цей час залишалася в Україні з чоловіком, тому звикла до повітряних тривог та обстрілів, уважно ставиться до безпеки та не боїться подорожувати.

На цей раз вона поділилася добіркою кадрів з Одеси, куди також приїхала по роботі та підготувала шанувальникам багато цікавого. Проте встигає артистка приділити час і невеликому відпочинку, помилуватися фонтанами.

Ми писали, що вперше за чотири місяці Ольга зважилася на відновлення роботи.

«Перша вистава з початку війни… А відчуття таке, ніби вчора… Душа хоче ліки… А театр лікує та об'єднує нас, як ніколи… добре! #майстримаргариту» - заявила Ольга під добіркою кадрів із колегами.

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