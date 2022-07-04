Популярна фітнес-тренер та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка днями відлетіла з України до Ізраїлю разом із дітьми, поділилася яскравими кадрами із прогулянки на новому місці. Як виявилося, телезірка вирушила за кордон до сестри, у якої народився син, і заразом вирішила там відпочити.

На нових фотографіях Марина показала себе на прогулянці в Ізраїлі, вона знята, сидячи на лавці біля моря. Перед камерою красуня з'явилася у легкому світлому комбінезоні, який підкреслив струнку фігурку, а також у стильному пляжному капелюшку, який доповнила сонцезахисними окулярами.

У підписі до публікації Боржемська заспокоїла шанувальників, що незабаром повернеться до України.

"Ми всі вже зрозуміли, як мало потрібно для щастя. Близькі поряд, народження дітей, море за спиною, дихати свіжим повітрям, коли промені сонця засліплюють очі. Все це знову буде скоро і на нашій землі. Я не залишаюся тут назавжди, щоб ви випадково не подумали. А просто хочу насолодитися миттєвостями, які дарує життя. Незабаром повернуся. Все буде Україна", - написала Марина у підписі до фотографій.

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