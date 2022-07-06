Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль зараз їздить Європою, де дає благодійні концерти та розповідає правду про те, що зараз відбувається в Україні. Вона не раз зізнавалася, що дуже сумує за звичним життям.
Кілька годин тому артистка понастальгувала за минулим і опублікувала в Інстаграм відео з особистого архіву.
Так, Тіна Кароль виклала кадри, на яких насолоджується теплим літнім дощем. Вона побігла надвір, почала танцювати, дуріти і крутиться навколо себе. При цьому співачка пробігла боса по калюжах. На її обличчі щаслива посмішка.
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На ній велика чорна куртка, а під низом сукня у білизняному стилі бузкового кольору. Свої розкішні локони Тіна Кароль поклала в кумедний пучок, звільнивши з зачіски кілька пасм.
"Хочеться знову так... під час перерв кайфувати під літнім дощем. І так буде! Обов'язково буде!", - підписала відповідні кадри співачка.
Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.