Як пише Politeka.net, Катерина Кухар – українська прима-балерина, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у війні із російськими окупаційними військами. Кухар після початку війни вирушила у тур, даючи благодійні виступи на підтримку України. Не забуває Катерина про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А сьогодні, 5 липня, зірка показала, як виглядала рівно шість років тому. Катя постала спогад, де була в балетній пачці в залі для занять. Фото вийшло досить чуттєвим.
"Інший часовий вимір", - написала зірка.
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Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Цікаве по світу і за сюжетом місце...", "Прекрасна", "Катюша, ти підстриглася?".
Нагадаємо, Кухар из "Танців з зірками" в розовом платье едва не засветила лишнее, видео
А ще Politeka повідомляла, що Катерина Кухар показала, як приймає іспити у балерин онлайн.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців із зірками" емоційно відповіла, чому поїхала танцювати закордон