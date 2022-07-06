Прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців із зірками", показала, як виглядала шість років тому, поділившись новим фото.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар – українська прима-балерина, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у війні із російськими окупаційними військами. Кухар після початку війни вирушила у тур, даючи благодійні виступи на підтримку України. Не забуває Катерина про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А сьогодні, 5 липня, зірка показала, як виглядала рівно шість років тому. Катя постала спогад, де була в балетній пачці в залі для занять. Фото вийшло досить чуттєвим.

"Інший часовий вимір", - написала зірка.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Цікаве по світу і за сюжетом місце...", "Прекрасна", "Катюша, ти підстриглася?".

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