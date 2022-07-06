Як пише Politeka.net, артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, похвалилася в Інстаграм досягненнями своїх доньок-близнючок Мірабелли та Арабелли.
Камалія розповіла, що у британській школі, куди зараз ходять її доньки, влаштували день спортивних змагань. Мірабелла та Арабелла взяли в них участь поряд з іншими учнями.
Співачка опублікувала відео, на якому Арабелла брала участь у забігу. Дівчинка впевнено пробігла коло та прийшла до фінішу першою, обійшовши своїх суперників.
«Давай, моя дівчинко! Давай, Арабелло, ще! Ой, моя дівчинко!», - кричала тим часом за кадром Камалія.
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Співачка розповіла, що її доньки загалом перемагали у всіх змаганнях.
«Пишаюся своїми дівчатами! Арабелла та Мірабелла вчора на щорічних шкільних спортивних іграх у легкій атлетиці були скрізь перші», - розповіла Камалія.
У сторіз зірка також зізналася, що їй хочеться, щоб усі українські діти знову отримали можливість бути щасливими та ходити до школи під мирним небом.
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