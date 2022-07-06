Популярний український співак Макс Барських, який після початку війни повернувся до України і голосно заявив про свою проукраїнську позицію, також вступив до лав ЗСУ. Чоловік відмовився від будь-яких виступів у Росії, засудив дії країни-агресора та продовжує підтримувати українців.
Приклад світової зірки Боно, а також Вєрки Сердючки та Ніно Катамадзе, які епічно виступили у метро, надихнув і наших інших зірок. Цього разу у підземці виступили «Друга Ріка», Pianoboy, «Квартал-95», Макс Барських та Оля Полякова.
Спеціально для підтримки ЗСУ артисти виступили на пероні станції Майдан Незалежності.
Макс Барських зміг підкорити виступом українок, які залишили багато коментарів під відео з його виступом:
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Комісар ООН звинуватила ЗСУ, розгнівавши українців: "Самозахист - це вже не право людини?"
Трагедія Бучі повторюється на Херсонщині, місцеві повідомили про ситуацію в області: "Вони тримають людей..."
У росії злякалися "реваншистських устремлінь" Японії: "Ситуація в прикордонній сфері..."
Камінська з "НеАнгелів" задерла блузу, вразивши виглядом: яскравий кадр
«Ой, кайфую! ❤️ Макс такий одухотворений; Сонечко❤Він зігріває своїм серцем🔥; Ура! Який же він розумничка; Він великий розумничка❤️без пафосу та понтів, у метро, виступив із благодійним концертом🔥; Запит Всесвіту)».
При цьому аудиторія з Росії не втомлюється розпорошуватися на шпильки і всіляко бажає зачепити артиста.
Тим не менш, фанатів у Барських набагато більше, тому вони радісно зустріли його новий ролик зі зверненням до них. У відео Макс розповів, де пропадає весь цей час.
Нагадаємо, Барських розповів, де пропадав останнім часом.
Також повідомлялося, що Дантес після розриву з Дорофєєвою заспівав дивовижну пісню про кохання.
Також Politeka писала, що Осадча довела до сліз історією про загиблу 6-річну дівчинку з Очакова.