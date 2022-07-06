Популярний український співак Макс Барських, який після початку війни повернувся до України і голосно заявив про свою проукраїнську позицію, також вступив до лав ЗСУ. Чоловік відмовився від будь-яких виступів у Росії, засудив дії країни-агресора та продовжує підтримувати українців.

Приклад світової зірки Боно, а також Вєрки Сердючки та Ніно Катамадзе, які епічно виступили у метро, ​​надихнув і наших інших зірок. Цього разу у підземці виступили «Друга Ріка», Pianoboy, «Квартал-95», Макс Барських та Оля Полякова.

Спеціально для підтримки ЗСУ артисти виступили на пероні станції Майдан Незалежності.

Макс Барських зміг підкорити виступом українок, які залишили багато коментарів під відео з його виступом:

«Ой, кайфую! ❤️ Макс такий одухотворений; Сонечко❤Він зігріває своїм серцем🔥; Ура! Який же він розумничка; Він великий розумничка❤️без пафосу та понтів, у метро, ​​виступив із благодійним концертом🔥; Запит Всесвіту)».

При цьому аудиторія з Росії не втомлюється розпорошуватися на шпильки і всіляко бажає зачепити артиста.

Тим не менш, фанатів у Барських набагато більше, тому вони радісно зустріли його новий ролик зі зверненням до них. У відео Макс розповів, де пропадає весь цей час.

Нагадаємо, Барських розповів, де пропадав останнім часом.

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