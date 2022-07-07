Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни різко звернув усю свою діяльність у Росії та почав гастролювати на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками новинами зі свого життя в Instagram. Так, цього разу зірковий красень виклав фото зі свого першого концерту у Києві з початку війни.

Як виявилося, Макс дав концерт із київським метро, ​​яке під час бойових дій стало укриттям для тисяч українців, а також місцем таких теплих зустрічей. На фотографіях можна побачити, що атмосфера на концерті була неймовірною, а сам Барських зізнався, що для нього було за честь співати для своїх співгромадян.

У підписі до публікації виконавець поділився своїми емоціями від цього виступу. "Вчора в Києві в особливому місці відбувся мій перший концерт з початку війни. Зовсім недавно це була просто станція "Майдан Незалежності", сьогодні – це укриття для десятків тисяч українців та місце, де музика об'єднує серця. Неймовірні відчуття. Кияни та гості столиці, для мене було дуже важливо побачити на власні очі хоча б ненадовго ваші усміхнені обличчя: обличчя щасливих дітей, жінок, військових. Співати для вас – велика гордість та честь", - написав Барських.

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