Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча та актриса театру та кіно. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким. Пара виховує двох дітей – Діану, а також Поліну. Лілія, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де цього разу поділилася сторисами Слави Дьоміна, колеги з ранкового шоу.
На кадрах Лілія позувала за столом та дивилася щось у телефоні.
"Лілія Ребрик готова стрибати через багаття на Івана Купала", - написав Дьомін на сторіс.
"Лінь, ну покажи свою сукню. Ну покажи, сьогодні ж Івана Купала. Ви подивіться, справжня українка. Сьогодні стрибатиме через багаття", - сказав Дьомін, демонструючи розкішне вбрання Лілії Ребрик.
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