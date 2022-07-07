Як повідомляє Politeka.net , українська співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва з перших днів вторгнення Росії в Україну волонтерить і допомагає на кухні, готуючи їжу для наших захисників. У новому інтерв'ю вона розповіла , як ставиться до зірок, які поїхали за кордон та дають там благодійні концерти.
Співачка зазначила, що не вірить таким артистам і вважає, що вони не є відвертими у своїх інтерв'ю. При цьому Даша Астаф'єва не стала називати імена українських зірок, про які йдеться.
"Вони не дуже відверті. Просто сядь і подивися виступи. Це люди, вони не чули вибухи. Я їх не звинувачую. Але я не вважаю, що це відверто. Що це чесно", - говорить артистка.
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Даша Астаф'єва вважає, що співати пісні, виступати та бачити військових це зовсім інше, ніж стояти на сцені та насолоджуватися виступом у мирній країні.
"Співати і кайфувати від того, що ти на сцені, лити сльози, де дмуть вентилятори, світить світло. Я не говоритиму хто, але багато зірок саме так і роблять. Вони заробляють гроші. Зараз дуже гарний час, щоб заробити гроші" – додала зірка.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.