Український співак DZIDZIO (Михаило Хома) анонсував низку благодійних концертів в Іспанії та Чехії та розмістив на своїй сторінці в Instagram спільну світлину з Олександром Пономарьовим та Іриною Федишин, через що нарвався на жорстку критику з боку шанувальників.

Після скандалу з оцінюванням "Євробачення"-2022, коли жюрі, у складі якого була й Ірина Федишин, поставило Польщі 0 балів, а також після нетолерантної заяви співачки про ЛГБТ, українці не надто раді її бачити та висловили своє ставлення в коментарях до посту Дзідзьо:

"Хтось на цьому фото зайвий";

"Не нервуйте народ ! Нащо вам ця федишинка?";

"Бачу Федишин - не йду на концерт! Кошти, за які мав бути куплений квиток, полетять у фонд Притули. Привіт від поляків цій нікчемі посередині!";

"мда...хоч дівка і виїхала із села, та село лишилось в дівці!🤔";

"Федишин відправте куди-небудь, а то її долоньки усіх відвідувачів розпугають";

"Після голосування на Євробаченні у мене і всіх моїх знайомих ставлення до цієї працівниці ротом змінилося!!!";

"Майте гідність, Михайло, то з Кошовим, тепер з цією убогою, невже і Ви за Пономарьовим - щораз на щабель додолу. Сміх. Не втрачайте поваги у людей, не варто".

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