Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. А нещодавно зірка вирішила спробувати свої сили на шоу "Маска", де посіла друге місце. Не забуває Ольга і про ТікТок, де поділилася яскравим відео.

На кадрах Ольга була у чорно-білому мокрому купальнику та з пов'язкою на голові. Зірка знімала себе на тлі басейну, вражаючи виглядом.

"Це відео трапляється тільки кицькам із розкішним декольте", - написала Ольга.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чарівний цибулька", "ооо, струм струм знає, тому що декольте на грудному вигодовуванні огого", "У мене розкішне декольте, під мікроскопом", "Ой, ну не перебільшуй", "А манікюр на другій руці не жовтий ", "таке відео має траплятися нормальним холопам, які цінують чудових жінок з розкішним декольте. Олечко, ти космос".

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