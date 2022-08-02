На своїй сторінці в Instagram Подкопаєва розповіла про санкції, які офіційно запровадили щодо російських та білоруських гімнастів.
Так, відтепер російським та білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях як під національними, так і під нейтральними прапорами.
Рф та Білорусь також позбавили права проводити офіційні міжнародні змагання на їхніх територіях.
Подкопаєва додала, що Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) заборонив участь у змаганнях представникам країн-агресорів. Крім того, відсторонив їх від офіційних посад в організації. Але FIG цього досі не зробила.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
ЗСУ одне за одним звільняють населені пункти: з'явилися новини, що обнадіюють
Додаткова грошова допомога від ПриватБанку: як українцям отримати виплату 5 тисяч гривень
Гасіння ускладнюється: в центрі Одеси сильна пожежа, з'явилися кадри з висоти пташиного польоту
Здавайте монети: Нацбанк повідомив українцям, які саме, навіщо і куди нести «метал» з гаманців
"❗️росія та білорусь мають бути ізольовані від спорту, допоки триває війна, наші території окуповані, а міста потерпають від російських ракет. Дякуемо міжнародним партнерам та друзям які підтримують Україну", — наголосила Лілія.
Шанувальники в коментарях підтримали спортсменку:
"чудово! Переживуть якось, це не під вибухи прокидатися о 2:00 ночі";
"Це чудова новина! Агресори мають бути , як мінімум ізольовані, а ще краще - мертві";
"Їх потрібно ізолювати від усього, від подорожей, туризму, від шопінгу, від виїзду з країни абсолютно".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" здивував низкою одкровень про своє життя.
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Макацарія похвалився новоспеченою дружиною, яка молодша на 17 років.
Також Politeka писала, що 17-річна донька Полякової виступила на благодійному концерті в Італії.