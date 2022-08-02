Знаменита українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва повідомила хороші новини зі спортивного фронту.

На своїй сторінці в Instagram Подкопаєва розповіла про санкції, які офіційно запровадили щодо російських та білоруських гімнастів.

Так, відтепер російським та білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях як під національними, так і під нейтральними прапорами.

Рф та Білорусь також позбавили права проводити офіційні міжнародні змагання на їхніх територіях.

Подкопаєва додала, що Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) заборонив участь у змаганнях представникам країн-агресорів. Крім того, відсторонив їх від офіційних посад в організації. Але FIG цього досі не зробила.

"❗️росія та білорусь мають бути ізольовані від спорту, допоки триває війна, наші території окуповані, а міста потерпають від російських ракет. Дякуемо міжнародним партнерам та друзям які підтримують Україну", — наголосила Лілія.

Шанувальники в коментарях підтримали спортсменку:

"чудово! Переживуть якось, це не під вибухи прокидатися о 2:00 ночі";

"Це чудова новина! Агресори мають бути , як мінімум ізольовані, а ще краще - мертві";

"Їх потрібно ізолювати від усього, від подорожей, туризму, від шопінгу, від виїзду з країни абсолютно".

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