Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", показала строгий кадр зі своєю мамою. З нагоди свята Злата вирішила звернутися до мами публічно і також поділилася її фото з відпочинку.

«Мамуля, з Днем народження))! Дякую, що була першою, хто повірив у мене 🤍 За НАШІ перші співочі конкурси та твої сукні, які ти перешивала та віддавала мені для виступів ❤️‍🩹 Дякую, що ти справжня мама. Така, яка і має бути 🙌🏼 на іншу я б не погодилася!

PS Це фото ми зробили колись у Франції 💛 Тобі дуже підходить Франція )) Я пам'ятаю наші прогулянки містом і твоє захоплення від усього, як у маленької дитини! Тоді я пообіцяла, що ми разом частіше подорожуватимемо ✈️» - висловилася Злата під кадром.

Злата також встигає зайнятися особистим життям, доглядає себе і показує щасливі кадри в Інстаграм. Цього разу Огневич похвалилася невеликим захопленням і показала, як розважалася цими вихідними.

«І відчувати вітер у волоссі 🤍 Літо добігає кінця, шкода…..» - висловилася Злата.

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